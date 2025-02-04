أكاديمية اللياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي تختتم دورة المستوى الأول



نظمت أكاديمية اللياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB دورة المستوى الأول لمدربي ومدربات اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي أقيمت على مدار يومين في فندق الخوري سكاي كاردن في دبي ديرة. ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن الخطة السنوية للعام 2025، وتعد الدورة الـ312 منذ تأسيس الأكاديمية في العام 2016، وقدمها مدير الأكاديمية المهندس وليد عبدالكريم، والمحاضر الدولي سلطان العتبي.

تضمنت الدورة محاضرات عن علم وظائف الأعضاء والجهاز العضلي والألياف العضلية، والتدريب الرياضي واللياقة البدنية وعناصرها، وأنظمة إنتاج الطاقة في جسم الإنسان وأنواع الانقباضات العضلية، إضافة إلى مبادئ وأساليب التدرب برفع الأثقال ومحاور أخرى.

حضر جانب من فعاليات الدورة، رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، والذي بدوره سلط الضوء على أهمية المشاركة في الدورات والاستعانة بالمعلومات الرياضية الصحيحة من مصادرها الوثيقة، مؤكداً أن الاكاديمية تسعى دائماً الى أن تكون بيئة شاملة وملهمة، لتطوير مناهجها لتواكب التطورات الرياضية على مستوى العالم، مما يعكس التزامها الهادف بتطور المستويين الفني والعلمي الرصين للمشاركين.