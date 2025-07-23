قطر تخطط لاستضافة أولمبياد 2036

أكدت اللجنة الأولمبية القطرية، أمس، مشاركتها في «النقاشات الجارية» مع اللجنة الأولمبية الدولية، بهدف استضافة الدوحة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، وذلك في إطار الآلية الجديدة لاختيار المدينة المستضيفة.

وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف الترشح: «لقد جعلنا من الرياضة محوراً أساسياً في استراتيجيتنا الوطنية، ونطمح اليوم لتعزيز هذا الدور على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تقديم نموذج جديد يعكس تنوع منطقتنا».

وأضاف الشيخ جوعان الذي أعلن أخيراً ترشحه لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي: «نمتلك في الوقت الحالي بنية رياضية جاهزة لاستضافة الأولمبياد بنسبة 95%، ولدينا خطة وطنية متكاملة تضمن جاهزية جميع المرافق بنسبة 100 %».

وبعد استضافة باريس النسخة الماضية صيف 2024، تقام النسختان المقبلتان في لوس أنجلوس الأمريكية عام 2028 وبريزبين الأسترالية في 2032.

وبحال نجاح قطر بالاستضافة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتاح لها «تقديم نموذج أولمبي عربي فريد يرتكز على التنوع والانفتاح، مستنداً إلى إرث مستدام وقدرة الرياضة على نشر الأمل والسلام»، حسب ما أضافت اللجنة.