3000 مشارك في «اليوم الرياضي المفتوح» بحتا

تستضيف منطقة حتا فعاليات «اليوم الرياضي المفتوح» ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وذلك يوم 27 الجاري، بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين، ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، في أجواء رياضية وترفيهية مشوقة.

وتتضمن فعاليات «اليوم الرياضي المفتوح» مسابقات الكاياك التنافسية والترفيهية المجانية الموجهة لجميع أفراد المجتمع بمختلف مستوياتهم البدنية، كما تشمل الفعاليات سباق الجري الذي تنظمه سوبر سبورت في سد حتا، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتنافسية المتنوعة.

وتشهد فعاليات الصيف في حتا تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية من أبرزها «دورة حتا الرياضية الصيفية» التي تتواصل حتى 31 يوليو الجاري، بتنظيم شركة حتا للألعاب الرياضية في قاعة تنمية المجتمع، وتشمل: بطولة المؤسسات لكرة القدم، وبطولة البلاي ستيشن، ومهرجان كرة القدم للصغار، ومسابقة المشي لكبار المواطنين، وبطولة الريشة الطائرة للفتيات، وبطولة كرة الطائرة للفتيات، ومسابقة شد الحبل، ومسابقة ثقافية في النادي، وجلسة حوارية مع مجالس الشباب في حتا، وركوب الخيل، وجولة ترفيهية في حتا للعسل للأطفال، كما تقام مسيرة المشي الليلي (هايك) في أغسطس المقبل في وادي هب، وفعالية اليوغا في سد حتا.

وتتميز فعاليات حتا بتنوعها وجاذبيتها، حيث تمنح المشاركين تجربة رياضية فريدة وسط الطبيعة الخلابة والتضاريس الجبلية الساحرة في منطقة حتا، ويُتوقع أن تسهم هذه الفعاليات في جذب المزيد من الزوار إلى منطقة حتا خلال موسم الصيف، بما يعزز من مكانتها وجهة سياحية ورياضية متميزة في دولة الإمارات، ويعكس تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لتفعيل الفضاءات الطبيعية واستثمارها في دعم أنماط الحياة الصحية والنشطة.

وتُعد مبادرة «صيفنا رياضي» من المبادرات الرائدة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة يومي للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وجعل النشاط البدني جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومية في دبي.

وتضم المبادرة مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية التي تشمل الجري في المراكز التجارية، والرياضات الشاطئية، والثلجية، والبحرية، والجبلية، إلى جانب أنشطة مخصصة للسيدات وأصحاب الهمم، والبطولات التنافسية، والمعسكرات التدريبية، والفعاليات الترفيهية العائلية، وتحظى المبادرة بدعم من العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركات متخصصة في تنظيم البطولات المحلية والدولية.