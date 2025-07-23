أبطال الإمارات جاهزون لمونديال الدراجات المائية في بلجيكا غداً

أكمل أبطال الإمارات استعدادهم للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، التي تستضيفها بحيرات «أو دوغور» في بلجيكا، ابتداء من يوم غد الخميس ولغاية 27 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 متسابق من 33 دولة.

ويمثل الدولة في هذه الجولة، علي آل علي في فئة الناشئين، وسيف الشويهي في فئتي المبتدئين ستوك جالس وواقف، وأحمد الطاير في فئة المبتدئين ستوك جالس، ومحمد محسن في فئة قدامى اللاعبين «ليمتد - رون أباوت».

ويخوض أبطال الإمارات هذه المنافسات بثقة، بعد الأداء المميز في الجولة الافتتاحية، التي أقيمت في مدينة أوساكا اليابانية، حيث أحرز علي عيسى آل علي، المركز الثالث في فئة الناشئين «أربع ضربات»، وحقق الفريق مراكز متقدمة في فئات أخرى.

وأكد علي آل علي، أن الفريق في أعلى درجات الجاهزية، ويتطلع إلى تمثيل الدولة بصورة مشرفة، معرباً عن فخره وزملائه بتمثيل الوطن، مثمناً الدعم المستمر من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الذي يوفر بيئة تنافسية مثالية، تعزز فرص النجاح في المحافل الدولية.

وتأتي هذه المشاركة، ضمن استراتيجية الاتحاد في تمكين المواهب الوطنية، وتطوير مهاراتهم، من خلال المشاركة في البطولات العالمية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، لضمان أعلى درجات الجاهزية.

وتُعد بطولة العالم للدراجات المائية، من أبرز البطولات الدولية في الرياضات البحرية، وتُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات المائية، وتضم فئات متعددة، تشمل المحترفين والناشئين والمبتدئين، وتشهد منافسة قوية على الألقاب والجوائز المالية.

وقال محمود المنصوري المدير الفني في اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، إن مشاركة الفريق في هذه البطولة، تأتي استكمالاً للنجاحات السابقة، مشيراً إلى التزام الاتحاد بتطوير قاعدة رياضية بحرية مستدامة، تعزز حضور الدولة عالمياً، وتدعم الكفاءات الوطنية لاعتلاء منصات التتويج.