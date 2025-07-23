منتخب الإمارات يلتقي نظيره العماني في ربع نهائي غرب آسيا للطائرة

يلتقي منتخب الإمارات الوطني للكرة الطائرة، اليوم، مع نظيره العماني ضمن مباريات ربع نهائي بطولة غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة المقامة حالياً في البحرين، بعدما حل منتخبنا في المركز الثاني للمجموعة الثانية، بخسارته أمام المنتخب البحريني 0 - 3 ، بأشواط 15 - 25 و15 - 25 و18 - 25، وقبلها حقق الفوز على منتخبي الأردن 3 - 0، ولبنان 3 - 1.

وأكد عبد العزيز السلمان، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للكرة، أن التأثير الإيجابي لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للرجال، ظهر فوراً بقفز «الأبيض» للمركز 54 عالمياً و11 آسيوياً، ما يؤكد على أن برنامج عمل الاتحاد الإماراتي للطائرة يسير في الطريق الصحيح.

وأضاف السلمان أن هذه النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب حتى الآن في البطولة، تؤكد على أن الاستراتيجية التي يعمل بها الاتحاد بدأت تأتي بثمارها، وثمن الجهود المبذولة والعمل الجاد من قبل اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مشيداً بأدائهم الفني المتميز خلال المباراتين اللتين حقق فيهما الفوز المستحق.

ومن ناحية أخرى، أكد الحكم الدولي الإماراتي، إسماعيل إبراهيم، جدارته وثقة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الكبيرة، بعد إدارته المتميزة لسلسلة من المباريات بالغة الأهمية كحكم أول وثان خلال الأسبوعين الماضيين، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والأخير للدور التمهيدي لمجموعات بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة.

وأظهر إسماعيل، مستوى تحكيمياً جيداً في قيادته لهذه المواجهات القوية، التي شهدت صراعاً كروياً مثيراً بين أبرز المنتخبات العالمية، وأبرزها المباريات التي أدارها كحكم أول، وجمعت إيران مع بولندا، وفرنسا مع كل من كوبا وبولندا، بينما شارك كحكم ثانٍ في مباراتي الصين مع إيران، وبلغاريا مع بولندا، جميع هذه المباريات أقيمت ضمن الأسبوع الثالث والأخير لدور المجموعات في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة، والتي استضافتها مدينة غدانسك ببولندا.

وأكد اتحاد الكرة الطائرة الإماراتي، أن اختيار الحكم الدولي إسماعيل إبراهيم لإدارة مثل هذه المباريات الحاسمة والمشاركة فيها كحكم أول وثانٍ في أهم البطولات العالمية، هو خير دليل على المستوى المتقدم الذي وصل إليه التحكيم الإماراتي، ويعكس الاحترافية العالية التي يتمتع بها، مما يجعله نموذجاً يحتذى به وواجهة مشرفة لدولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.