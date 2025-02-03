13 ميدالية لنادي مليحة في البطولة التنافسية للسباحة بدبي

واصل نادي مليحة الثقافي الرياضي تألقه في رياضات السباحة بتحقيقه إنجازاً جديداً في البطولة التنافسية للسباحة 2025 – سلسلة كأس الإمارات للسباحة، التي اختتمت مساء أول من أمس في مجمع حمدان الرياضي بدبي، حيث نجح سباحو النادي في انتزاع 13 ميدالية ملونة، موزعة بين 7 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و2 برونزية، في منافسة شهدت مشاركة نخبة من السباحين من مختلف الأندية الرياضية في الدولة.

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها نادي مليحة في رياضات السباحة، حيث أصبح النادي من الأسماء البارزة في البطولات الوطنية بفضل برامجه التدريبية المتطورة، واهتمامه بتأهيل السباحين الناشئين ليكونوا قادرين على تمثيل النادي والدولة في المحافل الدولية مستقبلاً، كما تعكس هذه النتيجة نجاح استراتيجية النادي في رعاية المواهب الشابة، حيث يعمل على توفير بيئة تدريبية متكاملة، تجمع بين التدريب الفني المتخصص، والدعم النفسي، والبرامج التحفيزية، ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين وتحقيقهم لمراكز متقدمة في مختلف البطولات.

يولي نادي مليحة أهمية كبيرة للألعاب الفردية ضمن خططه الاستراتيجية، حيث يسعى إلى تعزيز ثقافة التميز الرياضي عبر الاستثمار في برامج إعداد الرياضيين، وتنظيم معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، فضلاً عن التعاون مع مختلف الجهات الرياضية لدعم وتطوير قطاع السباحة.

من جهته، أعرب حمد تميم الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة ورئيس لجنة الألعاب الفردية، عن فخره الكبير بالإنجاز، مشيراً إلى أن النادي يسير وفق استراتيجية واضحة لتطوير الألعاب الفردية، ومنها رياضة السباحة، التي تعد واحدة من أهم الألعاب التي يركز عليها النادي في خططه المستقبلية. وقال: «نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي يعكس العمل الكبير الذي يبذله الجهاز الفني والإداري في إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل، وهو جزء من خططنا الاستراتيجية للارتقاء بمستوى رياضة السباحة داخل النادي، بما يتماشى مع رؤية الرياضة الإماراتية في تحقيق التميز والتنافسية على المستويات كافة».

كما أكد الكتبي أن النادي ملتزم بتوفير كل الإمكانات التي تساعد اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية، مشدداً على أهمية هذه البطولات في صقل مهارات السباحين وإعدادهم للاستحقاقات القادمة.

وأضاف: «هدفنا لا يقتصر فقط على تحقيق الميداليات، بل يمتد إلى إعداد أبطال قادرين على رفع اسم الإمارات في المنافسات الإقليمية والدولية. نحن ملتزمون بمواصلة دعم رياضة السباحة، وتوفير بيئة تنافسية تساعد اللاعبين على تحقيق أفضل النتائج».

وأضاف: «هذا الإنجاز تأكيداً جديداً على التطور المستمر للنادي في مجال السباحة، حيث تمكن من تحقيق نجاح كبير في مواجهة منافسة قوية من مختلف الأندية، ما يعزز مكانته كأحد الأندية الرائدة في الدولة في مجال السباحة، ولفت إلى أنه ومع هذا التفوق اللافت، تتجه أنظار إدارة النادي إلى الاستحقاقات القادمة، حيث سيواصل النادي استعداده للبطولات المقبلة بهدف تعزيز سجل إنجازاته وتقديم أداء مشرف يعكس المستوى العالي الذي وصل إليه سباحوه.

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً إضافياً لمجلس إدارة نادي مليحة لمواصلة الاستثمار في رياضة السباحة، ووضع خطط مستقبلية أكثر طموحاً، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.

وتؤكد هذه النتائج أن النادي يسير على الطريق الصحيح، وأنه قادر على تقديم أبطال جدد يساهمون في تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية على الساحة العالمية.