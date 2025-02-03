«اللجنة الانتخابية» تعتمد ترشح منصور بن محمد لرئاسة «الأولمبية»

أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية عن غلق باب الترشح على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واعتماد ترشح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وجاء ترشح سموه لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية عقب إعلان اللجنة الانتخابية عن خلو المنصب بعد انتهاء فترة رئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، التي استمرت من 2009 حتى 2025.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على قيادته للحركة الأولمبية الوطنية لمدة 16 عاماً، ولما قدمه من جهود رائدة ومبادرات متميزة ارتقت بمستوى الحركة الأولمبية في الإمارات، ورسخت حضورها على خريطة الرياضة العالمية.

على جانب آخر، أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية خلال الفترة من 7 إلى 14 فبراير الجاري بمشاركة 1500 رياضي ورياضية من 34 لجنة أولمبية آسيوية.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للإمارات في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، والأكبر من حيث عدد الرياضات عقب الظهور الأول في فعاليات النسخة السابعة التي استضافتها مدينتا ألماتي وأستانا بكازاخستان عام 2011، وشاركت فيها الإمارات برياضة واحدة، هي هوكي الجليد، في حين جاءت المشاركة الثانية عام 2017 في مدينة سابورو اليابانية برياضتي هوكي الجليد، والتزلج الفني على الجليد.

ويمثل الإمارات 7 رياضيين «6 لاعبين ولاعبة واحدة»، يخوضون غمار المنافسات في 3 رياضات متنوعة، هي التزلج المتعرج، والتزلج الحر، والتزلج على اللوح «سنوبورد».

ويخوض كل من حسن الفردان، وعبدالله البلوشي، وأليكس إستريدج منافسات رياضة التزلج المتعرج، في حين يخوض عبدالله الرشيد، وسلطان الكندي منافسات رياضة التزلج الحر، كما تشارك آمنة المهيري وحميد الأنصاري في رياضة السنوبورد، ويستهل وفدنا الرياضي مشاركته في الدورة في 8 فبراير الجاري من خلال رياضتي التزلج المتعرج، والتزلج على اللوح.

واستعد وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بمعسكر إعداد خارجي اختتمه أخيراً في جورجيا، وامتد 6 أيام متتالية بواقع 7 ساعات يومياً، وشهد التركيز على العديد من الجوانب الفنية وكيفية التعامل مع كل الظروف المناخية المختلفة والخروج بأفضل النتائج في هذا المحفل القاري الكبير.

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن اللاعبين جاهزون للمشاركة من الناحية الفنية، بعد أن خضعوا لتدريبات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة الماضية بهدف المنافسة ورفع راية الإمارات عالياً.