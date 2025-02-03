9 أندية تدشن منافسات دوري الشطرنج

انطلقت منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج للفئات العمرية تحت 10 و14 و18 سنة، التي ينظمها اتحاد اللعبة، والتي يستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 9 أندية.

حضر افتتاح المنافسات ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام المساعد للاتحاد، ومشعل موسى آل بركت، نائب رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وعدد من الشخصيات والمدربين والإداريين بالأندية المشاركة.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى لفئة تحت 18 سنة للذكور عن فوز أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على نادي الذيد بنتيجة 6 - 0، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج على نادي الفجيرة للشطرنج بنتيجة 5 - 1، وفي الفئة نفسها للإناث فاز نادي أبوظبي على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة.

وتفوق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على نادي كلباء بنتيجة 5 - 1 في افتتاح منافسات فئة تحت 14 سنة للذكور، في حين فاز نادي دبي للشطرنج على نادي دبا بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، وفي الفئة نفسها للإناث تفوق نادي دبي للشطرنج على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بنتيجة 4 - 2، كما فاز أبوظبي على الذيد بنتيجة 6 - 0.

وفي فئة تحت 10 سنوات، فاز نادي الشارقة على نادي أبوظبي بنتيجة 4 - 2، ودبي على دبا بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، في حين تعادل الفجيرة مع خورفكان بنتيجة 3-3، وفي الفئة نفسها للإناث، فاز كلباء على دبي بنتيجة 4 - 2، ونادي رأس الخيمة للفتيات على الذيد بنتيجة 6 - 0.