سانيا ميرزا: الرياضة قطاع اقتصادي متنامٍ يفتح آفاقاً واسعة للشباب

أكدت سانيا ميرزا، بطلة العالم السابقة في التنس الزوجي، خلال جلسة «كيف تصبح الأفضل»، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، أن الرياضة تمثل قطاعاً اقتصادياً متنامياً يفتح آفاقاً واسعة للشباب لدخول عالم الأعمال، خاصة لمن يمتلكون الشغف الحقيقي بهذا المجال.

وشددت سانيا ميرزا خلال الجلسة التي أدارتها علياء بوجسيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، على أن الاستمتاع بممارسة أي شيء هو السبيل الحقيقي للنجاح، وأن الرياضة علمتها التحلي بالتواضع في لحظات الانتصار والإخفاق على حد سواء، إذ إن كليهما جزء من الرحلة نحو التميز.

وتطرقت سانيا ميرزا إلى التحديات التي واجهتها منذ طفولتها، مشيرة إلى أن الرياضة لا تخلو من الإصابات، والتي وصفتها بأنها تساعد على التحلي بالإصرار لاستعادة العافية والعودة بقوة. وأوضحت أن التنس غرس الانضباط والالتزام في حياتها اليومية، حتى خلال الفترات التي ابتعدت فيها عن البطولات.

ودعت بطلة العالم السابقة في التنس الزوجي الشباب إلى تشجيع الرياضة وممارستها، قائلة: «سواء أحببتم التنس أم لا، فالرياضة تمثل لحظات رائعة، خاصة في دولة الإمارات، حيث تحظى الرياضات المختلفة بدعم كبير».