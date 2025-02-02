بمشاركة 181 لاعبًا.. انطلاق النسخة الـ 13 من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، انطلقت اليوم، 2 فبراير 2025، فعاليات النسخة الـ 13 من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين في الفترة من 2 حتى 4 فبراير 2025، بمشاركة 181 لاعبًا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون في 70 مسابقة متنوعة.

وأُقيمت مسابقات البطولة على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، بحضور عدد كبير من المسؤولين بالدوائر الحكومية والأندية الرياضية الإماراتية، إضافة إلى الرعاة الداعمين للملتقى.

وشهدت الفرق الإماراتية تألقًا كبيرًا، إذ حصد لاعب نادي العين لأصحاب الهمم، محمد الكعبي، الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص، وحصل لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، عباد علي، على الميدالية البرونزية في المسابقة ذاتها. كما فازت اللاعبة مريم الزيودي من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة، فيما حصلت مريم المطروشي من النادي ذاته على الميدالية الفضية في المسابقة نفسها. ونالت لاعبة نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، خديجة السويدي، الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة، بينما حصلت اللاعبة فاطمة الكيبالي من نادي الثقة للمعاقين على المركز الثالث في المسابقة ذاتها.

كما حقق لاعب نادي الظفرة، عيسى المزروعي، الميدالية البرونزية في منافسات الكراسي المتحركة، فيما أحرزت اللاعبة رحمة عاصم من نادي الثقة للمعاقين الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فئة T35-T37-T36.

وشهدت البطولة تألق العديد من اللاعبين من مختلف الدول المشاركة، حيث فاز السعودي علي النخيلي بذهبية سباق 100 متر، فيما توجت الألمانية كاترين مولر بذهبية سباق الجري للسيدات، كما حصل الأسترالي سامويل كارتر على ذهبية 100 متر للكراسي المتحركة، ونالت اللاعبة أنيس أليز أنجلين من موريشيوس ذهبية سباق الجري للسيدات 100 متر.

وشهدت المسابقات في يومها الأول منافسة قوية بين المشاركين، حيث تميز أداؤهم بالروح العالية والتحدي الكبير، إذ شهدت سباقات الجري ورمي القرص والجلة والرمي بالصولجان منافسات مثيرة جذبت أنظار الحضور، وسط العديد من الانتصارات التي زادت من حماس البطولة.

وبرز اللاعبون بروح رياضية عالية، حيث قدم الرياضيون البارالمبيون مستويات متميزة في مختلف المسابقات، إلى جانب ظهور بعض الأسماء الجديدة التي أضافت مزيدًا من الإثارة إلى البطولة.

من جانبه، عبر يوسف الدوبي، مدير البطولة، عن فخره بالاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة من قبل القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة، مهنئًا الفائزين في اليوم الأول من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، والذي شهد تنافسًا قويًا عكس الاحترافية العالية والروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعبون.

وأكد أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية ترفع من مستوى اللاعبين، وتسهم في تحسين تصنيفهم الدولي من خلال احتكاكهم بلاعبين وأبطال عالميين لديهم خبرة كبيرة في رياضة المعاقين.

وأضاف: "نحن فخورون جدًا بما تحقق في اليوم الأول، سواء من حيث التنظيم أو الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون. ونتطلع إلى استكمال البطولة بنفس الروح العالية من التنافس والإيجابية. نشكر جميع المشاركين على تفانيهم وجهودهم الكبيرة، ونتمنى لهم مزيدًا من النجاح في المسابقات القادمة".

بدورهم، عبر الفائزون في اليوم الأول عن سعادتهم بتحقيق نتائج متميزة، موجهين شكرهم للجماهير التي دعمتهم خلال المنافسات، والتي كان لها دور كبير في تحفيزهم لتحقيق الفوز.

كما أعرب اللاعبون عن تقديرهم لنادي الثقة للمعاقين على التنظيم المتميز لهذا الحدث الرياضي، الذي وفر لهم بيئة مثالية للتنافس. كما وجهوا شكرهم إلى القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة على دعمها المستمر لرياضة المعاقين، ما يعكس التزامها بتطوير هذه الرياضة ورفع مستوى المشاركة فيها.

وأكد المشاركون عزمهم على مواصلة العمل بجد لتحسين مستوياتهم في المنافسات القادمة، مشيرين إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لاكتشاف قدراتهم والتألق في مجالاتهم الرياضية.