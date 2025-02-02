"ذئاب دبي" يتوج بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2025

تُوج فريق "ذئاب دبي" بلقب كأس دبي الفضية للبولو 2025، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق "الإمارات" بنتيجة 7-6، في المواجهة التي أقيمت أمس، على الملعب الرئيسي بنادي الحبتور للبولو والفروسية.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث، تفوق فريق "غنتوت" على "الحبتور" بنتيجة 9-7.

وأشاد محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، بالمستوى المتميز الذي قدمه طرفا النهائي، مؤكدًا أن فريق "الإمارات"، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و"ذئاب دبي"، بقيادة حبتور الحبتور، استحقا الوصول إلى المباراة الختامية بفضل أدائهما القوي خلال البطولة، سواء في الأدوار التمهيدية أو في النهائي، مهنئا فريق "ذئاب دبي" على تحقيق اللقب، متمنيًا حظًا أوفر للفرق الأخرى في البطولات المقبلة.

من جهة أخرى، تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، للكشف عن تفاصيل النسخة المقبلة من بطولة كأس دبي الذهبية، والتي ستشهد مشاركة ستة فرق.

وسيتم خلال المؤتمر، إجراء قرعة المباريات، والإعلان عن ألوان قمصان اللاعبين، والتعليمات التنظيمية، بالإضافة إلى تفاصيل اللوائح، التي تتضمن خوض المباريات على مدار خمسة أشواط مع "هانديكاب" يصل إلى 20 "جول".