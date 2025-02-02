نيكولاس بوران يعزز من فرص فوز فريقه بكأس موانئ دبي العالمية للكريكيت T20

قاد نجم الكريكيت الدولي الشهير نيكولاس بوران فريق ( MI الإمارات ) لتحقيق فوز مريح على فريق جلف جاينتس عزز به مطاردته لفريق افاعي الصحراء متصدر منافسات النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20 التي تقام منافساتها على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ، والتي ينظمها مجلس الإمارات للكربكيت باعتماد وإشراف المجلس الدولي للعبة ICC.

وبختام مباريات أمس دخلت البطولة مرحلة الحسم، واشتد الصراع للوصول للنهائيات والمنافسة على كأس نسخة هذا العام والفوز بجوائزها المالية المميزة.

تشهد التظاهرة مشاركة ست فرق محترفة تحظى برعاية مميزة من قبل أهم الشركات والمؤسسات على مستوى آسيا، وتجمع في صفوفه أهم وأشهر نجوم اللعبة من المحترفين على مستوى العالم.

ومع دخول البطولة مراحلها النهائية تشتد الإثارة والندية بين الفرق بهدف الوصول إلى المباراة النهائية يوم 9 الجاري ، باستاد دبي الدولي للكريكيت بهدف التتويج.

وبختام مواجهات أمس حافظ فريق افاعي الصحراء على الصدارة برصيد 14 نقطة، تلاه MI الإمارات في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ثم الشارقة واريورز 8 نقاط، ودبي كاببتلز 8 نقاط، وأبوظبي نايت رايدرز 6 نقاط، ، وحل فريق افاعي الصحراء في المركز السادس والأخير برصيد 6 نقاط أيضا.