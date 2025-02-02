سعود بن صقر: استضافة الفعاليات الرياضية الدولية ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة الطموحة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية يعد ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة الطموحة، حيث تسعى الإمارة لأن تكون نموذجاً عالمياً في قطاع السياحة الرياضية، من خلال استقطاب نخبة من أبرز نجوم العالم، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني، وتشجيع فئات المجتمع المختلفة على المشاركة في الفعاليات الرياضية، بهدف تحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال حضور سموه انطلاق النسخة الـ18 من سباق «نصف ماراثون رأس الخيمة 2025»، الذي أقيم على جزيرة المرجان، بمشاركة نخبة من أشهر العدائين والعداءات الدوليين، وعدد كبير من أفراد المجتمع. وأكد سموه أن نجاح الحدث خلال السنوات الماضية مكنه من أن يتبوأ مكانة مميزة على أجندة سباقات نصف الماراثون حول العالم، حيث يُعد من أبرزها على المستويين الإقليمي والدولي، ويحظى بمشاركة نخبة من العدائين العالميين المحترفين، وعدد كبير من أفراد المجتمع، ما عزز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة رياضية وسياحية عالمية، وأضاف إلى سجل إنجازاتها ومسيرتها التنموية الشاملة.

وأشار سموه إلى أن السباق يعكس مدى اهتمام الإمارة بترسيخ الثقافة الرياضية في المجتمع، كونها ليست مجرد هواية، بل أسلوب حياة، يعزز الصحة البدنية، ويوطد أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، ويسهم في بناء أجيال واعية وقادرة بدنياً وذهنياً على تولي القيادة والمسؤولية. وكان سموه قد أطلق شارة بدء السباق، الذي تضمن مسافة 21 كيلومتراً للعدائين والعداءات المحترفين، و10 و5 و2 كيلومتر لأفراد المجتمع.

وفي نهاية السباق توج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالأداء المتميز للمتسابقين وقوة المنافسة. ويعد سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الذي يقام على جزيرة المرجان، الوجهة السياحية الرائدة في إمارة رأس الخيمة، أحد أبرز سباقات نصف الماراثون الدولي؛ إذ يحظى بمشاركة نخبة من العدائين العالميين، الذين يسعون لتحقيق أرقام قياسية جديدة، تضاف إلى سجل إنجازاتهم. كما يشهد السباق سنوياً حضوراً جماهيرياً كبيراً من داخل الدولة وخارجها، وتغطية إعلامية واسعة من المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية.