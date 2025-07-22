العين تجمع أبطال العالم للشطرنج



بمبادرة كريمة من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، تقرر منح بطاقة الـ «وايلد كارد» الآسيوية المؤهلة لبطولة «الجراند سويس 2025»، لأحد أبطال العالم للشباب، عبر مباراة خاصة، أطلق عليها اسم وايلد كارد ماتش، يستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وتحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي.

حضر المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، كل من هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وسلطان الظاهري رئيس مجلس شباب العين إيه سي إم جي، وكاستو أوبوندو ممثل الاتحاد الآسيوي.

ويشارك في وايلد كارد ماتش اثنان من أبرز أبطال العالم للشباب: بطل العالم 2024، الأستاذ الدولي الكبير نوغيربيك كازيبيك من كازاخستان، وبطل العالم 2025 الأستاذ الدولي الكبير براناف ف. من الهند.