«أبيض» الطائرة يواصل التحليق في بطولة غرب آسيا

حقق منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة، فوزاً مستحقاً على نظيره المنتخب اللبناني بنتيجة 3 - 1، وبنتائج أشواط 25 - 23 و22 - 25 و25 - 13 و25 - 20، بعد مباراة مثيرة وقوية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة أمم غرب آسيا الأولى لكرة الطائرة لمنتخبات الرجال، والمقامة في البحرين حتى السبت المقبل.

وشهدت الجولة نفسها للمجموعة الثانية، فوز البحرين على الأردن 3 - 1، ليودع كل من المنتخبين الأردني واللبناني فرصة التأهل للدور الثاني، وينحصر الصراع على المركز الأول بين منتخبنا الوطني ونظيره البحريني، بعدما سبق وفاز «الأبيض» في مباراته الأولى على المنتخب الأردني بنتيجة 3 - 0، وفوز المنتخب البحريني على المنتخب اللبناني بالنتيجة ذاتها.