أجواء حماسية في تصفيات تحدي المجتمع ضمن الدورة الجديدة لـ«ألعاب دبي»

شهدت تصفيات فئة تحدي المجتمع، التي أقيمت اليوم، ضمن النسخة السادسة من «ألعاب دبي»، أجواءً حماسية ومثيرة.

وأظهرت الفرق المشاركة، التي ضمت 290 لاعبًا، مستوى تنافسيًا عاليًا، حيث تميزت مشاركتها بالتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد. وكشف المشاركون عن درجات عالية من العزيمة والإصرار لمواجهة تحديات شكلت اختبارًا حقيقيًا لقدرتهم على التركيز الذهني واللياقة البدنية، لتجاوز التحديات وتحقيق التأهل إلى النهائيات المقررة بين 20 و23 من الشهر الجاري.

وتُعد «ألعاب دبي»، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام الأجيال وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسّخ التجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.