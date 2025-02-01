نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلسي إدارة «العين للشطرنج والألعاب الذهنية» و«أبوظبي للمبارزة»

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وعضوية كل من:

عبدالله راشد الراشدي، نائب الرئيس، وعمران محمد الخوري، ويوسف سعيد الكويتي، وهشام علي الطاهر، وعمر محمد الوسواسي، وشيخة عبدالله الظاهري، وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة، برئاسة العقيد محمد حسين خوري، وعضوية كل من، ماجد سلطان المنصوري، والدكتور حمد عبدالله المنصوري، وحمدة خادم القبيسي، ومحمد يوسف الخوري، وتمتد فترة مجلس الإدارة الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.