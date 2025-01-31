أكثر من 20 فعالية رياضية دولية ومحلية في دبي الأسبوع الجاري

تشهد دبي تنظيم أكثر من 20 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الأسبوع الجاري، وتتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد متابعة جماهيرية كبيرة، تتصدرها بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وسباق لي تاب دبي 2025 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكأس دبي الفضية للبولو.

وتتواصل منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34 التي تقام في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، حيث تستكمل مباريات الدور ربع النهائي اليوم بلقاء منتخب الإمارات مع أهلي طرابلس الليبي، كما يلتقي فريقا بيروت والحكمة اللبنانيان.

وشارك في البطولة 10 فرق دولية ومحلية، هي: منتخب الإمارات الوطني، ونادي النصر، واتحاد عمان الأردني، وبيروت اللبناني، وسترونج جروب الفلبيني، ومنتخب تونس، ونادي الشارقة، وأهلي طرابلس الليبي، ونادي الحكمة اللبناني، وزامبونجا الفلبيني.

ويقام سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من طواف فرنسا يومي 1 و2 فبراير، الذي يشهد مشاركة عدد من النجوم الدوليين ودراجين فائزين سابقين في سباقات طواف فرنسا الدولي، من أبرزهم يان سفورادا وبيتر فليتس.

ويمر السباق في مسار عبر أبزر المناطق السياحية والسكنية في دبي وكذلك منطقة المرموم التي تضم أكبر محمية طبيعية بالعالم وصولاً إلى إكسبو دبي التي أصبحت ملتقى الأحداث الدولية والاقتصادية والرياضية العالمية المختلفة.

وتتواصل منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو، إحدى أبرز بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية التي تقام منافساتها حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة خمسة فرق بـ«هانديكاب 20 جول».

حيث تقام يوم السبت مباراتا النهائي وتحديد المركز الثالث، ويلتقي فريقا الإمارات و«ذئاب دبي» في المباراة النهائية، كما يلتقي فريقا الحبتور وغنتوت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات يوم دبي البحري التي تقام يومي السبت والأحد في شاطئ جميرا، وتتضمن: الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث 2025، والجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، ومسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك (الجولة الأولى من بطولة الإمارات).

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس السباحة البطولة التنافسية الثانية للسباحة، وبطولة داسا للسباحة، ويقام اليوم (الجمعة) سباق ألتميت للجري في أكاديمية دبي الدولية، ويقام غداً سباق الدراجات الجبلية للفرق التكتيكية في المدينة التدريبية بمنطقة الروية في مدينة هند 1،، ودوري الفنون القتالية الإماراتي وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية السادسة في ملاعب دبي القابضة.