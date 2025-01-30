10 أندية تشارك في دوري الشطرنج للمراحل السنية



ينطلق غداً الدوري العام للشطرنج للفئات العمرية تحت 10 و14 و18 للذكور والإناث الذي ينظمه اتحاد اللعبة ضمن الأجندة للمسابقات المحلية بمشاركة 10 أندية وذلك بصالة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وأكد سلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن هذه البطولة تمثل القاعدة الكبيرة للاعبي ولاعبات الشطرنج وهم مستقبل اللعبة، وهناك اهتمام كبير من إدارة الاتحاد بتنظيم بطولات للمراحل السنية، وسبق أن أقيمت بطولة الإمارات للشطرنج السريع والخاطف تحت 16 سنة للناشئين والناشئات، وهو ما يؤكد حرص الاتحاد على بناء قاعدة كبيرة خاصة أن الإمارات مقبلة على استضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2028، ونسعى لتجهيز جيل جديد من المراحل السنية يقود لعبة الأذكياء في المستقبل.

وأضاف: «ما يبشر بالخير أن بطولات الكبار سواء على مستوى الرجال أو السيدات يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات صغار السن، وهو ما يصب في مصلحة اللعبة، حيث يرفع دخول الصغار في منافسات الكبار من المستوى الفني ويزيد من خبراتهم»، وأضاف: «أجندة الموسم الحالي بها 15 بطولة متنوعة للكبار والمراحل السنية، وتم استحداث كأس التميز للناشئين تحت 16 سنة، والتي يسمح فيها بمشاركة جميع الجنسيات، وأيضاً بطولة النخبة وهي بطولة فردية مفتوحة لجميع الجنسيات».

وتابع: «هذه البطولة يسمح فيها بمشاركة لاعبين اثنين فقط من فئة مواليد الدولة والمقيمين والأجانب على أن يتواجد لاعب واحد فقط ضمن الفريق الأساسي، ولا يسمح بمواجهات بين اللاعبين المقيمين أو الأجانب مع بعضهما البعض، وهو ما يضمن الاحتكاك للاعبين المواطنين، ويسمح لكل فريق بتسجيل 12 لاعباً من بينهم 6 لاعبين أساسيين، وتقام البطولة يوم السبت من كل أسبوع».