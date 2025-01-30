انطلاق بطولة الشارقة لكأس الأمم الدولية لقفز الحواجز



تتواصل اليوم منافسات بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز (كأس الأمم لقفز الحواجز)، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز وكأس الأمم 2025، انطلقت أمس النسخة الثالثة لبطولة الشارقة لقفز الحواجز من فئة 4 نجوم، وتقام فعاليات منافساتها على الميادين الداخلية المغطاة والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

ويرأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ويدير البطولات سلطان خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، ويترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم، ويصمم مسارات المنافسات، الألماني الدولي فرانك روتنبرغر.

وتتضمن البطولات أيضاً بطولة الشارقة الدولية (25)، لقفز الحواجز من فئة 3 نجوم، وتقام خلال الفترة من 6 حتى 9 فبراير المقبل، وتختتم ببطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة فئة 5 نجوم، والتي تشهد ختام الجولات التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز 2025، والإعلان عن أسماء الخمسة المتأهلين من فرسان دول المجموعة الإقليمية السابعة.

كما تشمل البطولات بطولة الشارقة كأس الأمم الدولية للقفز بالحواجز وتشتمل على 6 منافسات دولية من فئة 4 نجوم ويبلغ مجموع جوائز منافسات هذه البطولة 235 ألف يورو، إضافة إلى 6 منافسات أخرى من فئة النجمة الواحدة وجوائزها 14.500 ألف يورو، إضافة إلى منافستين من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 و7 سنوات من دول المجموعة الإقليمية السابعة وجوائزها 8 آلاف درهم ومنافستين لفئة الشباب وجوائزها 13.600 ألف يورو، ولفئة (الجونيورز) وجوائزها 11 ألف يورو، ومنافستين لفئة الفرسان الأشبال وجوائزها 8 آلاف يورو.