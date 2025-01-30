مواهب جديدة تنضم إلى منتخب الرجبي



حدد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للرجبي، موعد معسكر العين خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير المقبل، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي لفئتي الرجال والسيدات يومي 14 و15، في مدينة الإسكندرية المصرية، ومن المقرر أن يخضع المنتخب خلال المعسكر لتدريبات مكثفة بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، قبل العودة مجدداً إلى التدريب بملاعب طيران الإمارات «ذاسيفينز»، والاستعداد للسفر إلى الإسكندرية يوم 12 من الشهر نفسه.

وأكد يوسف شاكر، المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني، أن منتخب الرجال شهد الفترة الماضية ضم عدد من العناصر الجديدة، والتي تمثل مستقبل اللعبة من بينهم سلطان أهلي وجمعة آل علي، وكلاهما تم اكتشافه من بطولات المدارس وضمهما للمنتخب، وأعرب عن أمله بأن يتم في مثل هذه البطولات، الدفع بوجوه جديدة لاكتساب الخبرة، وأضاف أن منتخب السيدات أيضاً، شهد انضمام فاطمة السويدي وعنود البلوشي، ما يمثل دفعة معنوية كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة.

وأشار إلى أن التدريبات حالياً مستمرة بملاعب طيران الإمارات، وإلى أن هناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وإلى أن هناك رغبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات للعودة بكأسي البطولة، وأوضح أن الدوري مستمر، وأن جميع اللاعبين يشاركون في المباريات، وهناك جولة أخيرة قبل التوقف لمنتخب شاهين الذي يشارك في الدوري، ونوه بأنه كان هناك اتفاق للعب مباراة ودية مع منتخب مصر، ولكن تم الإلغاء لظروف المنتخبين، وشدد على أن فترة الإعداد الماضية كانت كافية في ظل التجمع 3 أيام للمنتخب، ثم اللعب في الدوري دون توقف، وعلى أن معسكر العين سيكون لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب والجوانب الفنية.