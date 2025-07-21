وزارة الرياضة تنظم «مختبر رحلة تجربة المستخدم» الثاني

نظمت وزارة الرياضة «مختبر رحلة تجربة المستخدم» الثاني خلال عام 2025، والذي تم تخصيصه لتحسين تجربة المتعاملين من الأندية والشركات الرياضية وكل مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص الحصول على خدمات التراخيص الرياضية الأربعة والتي تشمل: (إصدار رخصة، تجديد رخصة، إضافة نشاط، تحديث بيانات الرخصة)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدماتها بما يتماشى مع نهج الوزارة لإحداث تحول رقمي شامل في القطاع الرياضي، ويخدم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وسلط المختبر الضوء على التحديات التي تواجه مختلف المؤسسات الرياضية بالقطاع الخاص خلال تقديم طلبات الاستفادة من خدمات التراخيص الرياضية، من خلال محاكاة شاملة لرحلة المتعامل الرقمية، وتحليل الخطوات والإجراءات الحالية، وتقديم المشورة للمتعاملين بشكل مركز.

حضر المختبر غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى جانب فرق العمل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) ومكتب سعادة المتعاملين بالوزارة، وفي نهاية فعاليات المختبر، كرم الهاجري الحضور من ممثلي شركاء الوزارة بالقطاع الخاص.

وأكد محمد ناصر عامر، مدير مكتب سعادة المتعاملين في وزارة الرياضة، أن «مختبر رحلة تجربة المستخدم» يمثل خطوة مهمة نحو إشراك المتعاملين في عملية تقييم الخدمات وإعادة تصميمها، قائلاً: «نسعى إلى تمكين شركائنا بقطاع الرياضة الوطني ومؤسسات القطاع الخاص من المشاركة الفعلية في تطوير منظومة الخدمات الرياضية، لأنهم الأكثر دراية بالتحديات التي تواجههم، وهم الأكثر قدرة على رسم الحلول المناسبة.

تحسين تجربة المستخدم لا يعني فقط تقليل عدد الخطوات، بل تصميم رحلة متكاملة ومريحة تلبي احتياجات وتطلعات المتعامل وتعود عليه بالفائدة».

5 مؤسسات

وقد شهدت الفعالية جلسات تفاعلية بمشاركة ممثلين عن 5 مؤسسات رياضية بالقطاع الخاص، خصصت لكل منهم جلسة لمدة ساعة كاملة، ركزت على استعراض رحلة طلب الترخيص من البداية حتى النهاية، والوقوف على نقاط التحسين من منظور المتعامل، كما تم تقديم حلول مقترحة لتبسيط الإجراءات، وتقليل الخطوات، وتقليص الوقت المستغرق للحصول على الخدمة، وتعزيز التكامل الإداري لتعزيز الحوكمة الرياضية بقطاع الرياضة الإماراتي.