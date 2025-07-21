10 ميداليات لمنتخب القوة البدنية في بطولة العالم للجامعات

حصد منتخب القوة البدنية بالإمارات في بطولة العالم للجامعات 10 ميداليات، خلال المشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية للجامعات، التي اختتمت خلال الفترة 16 - 20 يوليو الجاري، وبمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وذلك ضمن أطر التعاون المشترك بين اتحاد الإمارات للجامعات واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتنوعت الميداليات بين 5 ذهبيات، منها 4 للاعب خليفة محمد في فئة 59 كيلوغراماً، وذهبية جون اندوس في فئة 105 كيلوغرامات، والذي نال ميدالية فضية أيضاً في نفس الوزن للبنش بريس، كما حصد اللاعب محمد الدميني أربع ميداليات فضية في وزن 59 كيلوغراماً أيضاً.

كما نجح اللاعب جون اندوس من كسر الرقم القياسي في فئة 105 كيلوغراماً، والذي كان يبلغ 302.5 كيلوغرام برفعة السكوات، مسجلاً رقم 318 كيلو تم تسجيله باسمه.

من جهته بارك الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد عبدالرحيم المري، الحصاد المميز، الذي حققه لاعبو الإمارات.