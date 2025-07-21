«أبيض الرجبي» يطارد حلم المونديال في أوغندا

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً وصيف آسيا اليوم الاثنين، متوجهة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لمواجهة منتخب ناميبيا وصيف أفريقيا السبت المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، حيث يصعد الفائز منهما للعب في ملحق التصفيات النهائية الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخب بلجيكا خامس أوروبا، والمنتخب صاحب المركز الثاني في أمريكا الشمالية.

وتترأس بعثة منتخبنا، فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي، وتضم البعثة 23 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة أبولو بيرليني، ومعه 4 مدربين مساعدين والجهاز الطبي، ونزار مهران إداري البعثة.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، أن مجلس إدارة الاتحاد حرص على سفر البعثة مبكراً، وإقامة معسكر هناك للتعود على الأجواء وضمان تركيز اللاعبين في التدريبات اليومية، وحتى التدريب الرئيسي في ملعب المباراة، مؤكداً أن المنتخب لم يتوقف في التدريبات منذ الفوز على منتخب سيريلانكا، والحصول على مقعد الوصافة الآسيوية بعد منتخب هونغ كونغ الذي تصدر التصفيات، وتأهل مباشرة إلى المونديال.

وأضاف: «الطموحات كبيرة في العبور إلى التصفيات الأخيرة في دبي، وعلى الرغم أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا لهذه المرحلة من التصفيات، إلا أن الجميع لديه الرغبة والحماس لمواصلة المسيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ الرجبي الإماراتي، والتقدم في التصنيف الدولي للمركز 40، يرفع من سقف الطموحات، ويحفز اللاعبين لمزيد من الانتصارات التي تدفع به إلى الأمام».

ووجه الزعابي الشكر إلى جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري على كل ما قدموه في الفترة الماضية والتمسك بأمل التأهل للمونديال، وقال: «مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يقف خلف منتخبنا في المهمة المونديالية ويدعمه من أجل تحقيق الحلم، والجميع يدرك أن المباراة ليست سهلة، لأننا نواجه وصيف أفريقيا، والذي جاء بعد زيمبابوي الذي تأهل مباشرة للمونديال، ولكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في التقدم خطوة نحو الحلم واللعب في الملحق الأخير في دبي».