منتخبنا جاهز للمشاركة في الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية

غادرت، أمس، بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في منافسات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، والذي يقام بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتم تمثيل الدولة من خلال نادي النصر في منافسات لعبة كرة القدم الإلكترونية EA Sports FC25، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في منافسات لعبة Street Fighter، وذلك في إطار حرص اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على دعم الأندية الوطنية، وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد ورئيس البعثة، أن مشاركة الأندية الإماراتية في الدوري الخليجي تعكس حرص الاتحاد على دعم اللاعبين، وتمكينهم من تمثيل الدولة بالشكل المشرف، متمنياً التوفيق للبعثة في تقديم أداء يليق بمكانة الرياضات الإلكترونية في الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في الدولة، وتمكين المواهب الوطنية من التنافس في كبرى البطولات على مستوى المنطقة.