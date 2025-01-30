تتويج الفائزين في «بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون» للمواطنين

وسط أجواء مليئة بالندية والتنافس اختتمت النسخة الثانية من بطولة «الاتحاد للرماية بالسكتون» الخاصة بالمواطنين، التي أعلن عنها الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وتنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي.

وتمكن «عايش سالم القايدي» من انتزاع لقب النسخة الثانية للبطولة، وجاء «نعمان سيف الدرعي» في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لصالح «سعيد محمد المحرزي». أما في فئة السيدات تمكنت «مريم أحمد اليماحي» من الحصول على لقب البطولة، فيما حلّت «شيخة علي المرزوقي» في المركز الثاني، أما المركز الثالث فذهب إلى «فاطمة محمد الكتبي».

وتوّج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أصحاب المراكز الأولى «رجال ــ سيدات»، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وطلال هندي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرماية.

وثمّن عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دور اتحاد الإمارات للرماية في إقامة هذه البطولة، معتبراً إياه شريكاً استراتيجياً في بطولات فزاع للرماية بالسكتون.