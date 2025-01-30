شراكة استراتيجية بين «ألعاب دبي» و«داماك» لثلاث سنوات

أعلنت اللجنة المنظمة لـ «ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «داماك» تمتد لثلاثة أعوام، في خطوة تؤكد التزام إحدى أهم الشركات العقارية في دبي بدعم الفعاليات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية رائدة ومدينة نابضة بالحياة.

تنافسية عالمية

وقال علي سجواني، العضو المنتدب لداماك العقارية: تُجسّد «ألعاب دبي» روح العمل الجماعي والمرونة والابتكار. وفي ضوء النجاح اللافت للنسخة الماضية، يسعدنا أن نعلن عن دعمنا للنسخة القادمة من الألعاب، والتي نتوقع أن تكون أكبر وأقوى وأكثر إثارة. في داماك، نقدّر فرصة التحدي والتعاون كفريق متماسك وفق مبدأ اختبار القدرة، وهذا الحدث يسمح لنا بالمساهمة في المجتمع، ويؤكد التزامنا بتعزيز ثقافة التميز والمثابرة، ونتطلع إلى إظهار روح العمل الجماعي والتعاون في هذه الفعالية المتميزة.

حدث رياضي عالمي

بدوره، أكد مروان بن عيسى، مدير «ألعاب دبي»، أهمية التعاون مع شركاء متميزين مثل «داماك»، قائلاً: «يسرّنا توقيع مذكرة التفاهم مع «داماك العقارية»، والتي تمثل خطوة مهمة في تعزيز شراكتنا مع المؤسسات الوطنية الرائدة، إذ تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي، ودعم مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة والابتكار».

وأضاف: «كما نتقدم بجزيل الشكر لمبادرتهم لاستمرار دعم البطولة من خلال تمديد الشراكة الاستراتيجية لتحقيق غايتنا في تعزيز الحضور العالمي للبطولة وجعل دبي منصة عالمية تسلّط الضوء على التميز الرياضي والتنظيمي لدبي».