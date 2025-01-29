تتويج الفائزين بلقب طائرة الدورة الرياضية العمالية

توج فريق شركة أجمل للعطور للرجال وفريق إي إف إس للسيدات بلقب بطولة الكرة الطائرة، التي أقيمت ضمن الدورة الرياضية العمالية السادسة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 23 فبراير 2025، ويشارك فيها أكثر من 46 ألف عامل وعاملة، يمثلون 270 شركة، يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة على 10 مواقع مختلفة في دبي.

وفاز فريق أجمل للعطور لفئة الرجال بلقب البطولة بعد تغلبه في النهائي على فريق شركة يون في مباراة حماسية ومثيرة، أقيمت في ملاعب دلسكو أرينا للفعاليات بمنطقة القوز، حيث خسر أجمل للعطور الشوط الأول من المباراة بنتيجة 17-21، ثم عاد ليتألق في الشوط الثاني، ليفوز بنتيجة 21-14، واختتمها في الشوط الثالث بالفوز بنتيجة 21-14 ليفوز بكأس البطولة، ويحصل فريق يون على المركز الثاني، فيما جاء فريق شركة إمريل على المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق شركة بيركلي، الذي حل رابعاً، وتوج اللاعب ميلان تشاند ثاكوري من فريق أجمل للعطور بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وفي نهائي فئة الإناث فاز فريق شركة إي إف إس بلقب البطولة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق شركة بيركلي، الذي حصل على المركز الثاني بنتيجة 2-0 (15-7، و15-9، و21-14)، وفي مباراة الترتيب حل فريق شركة إينوك في المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق شركة جيمز فاسيليتيز، الذي حل في المركز الرابع، وتوجت اللاعبة ليلى ناكاي من فريق إي إف إس بلقب أفضل لاعبة في البطولة.

بطولة السباحة

أقيمت منافسات بطولة السباحة في مسبح الأحواض الجافة العالمية دبي بميناء راشد، ضمن ثلاث فئات هي: 50، و100، و200 متراً، وجاءت نتائجها كالتالي: فاز في سباق 50 متراً السباح فضل الحق من الأحواض الجافة العالمية دبي بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق في زمن 37.90 ثانية، تلاه راجيش جوبي من شركة الطاير في المركز الثاني بزمن 41.63 ثانية، وحل شبير خان من شركة إمريل في المركز الثالث في زمن 47.39 ثانية.

وفي سباق 100 متر فازجوبيند كركي من شركة إجادة بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق في زمن 1 دقيقة و16.18 ثانية، تلاه نيلبرت لاجا من الأحواض الجافة العالمية دبي في المركز الثاني، في زمن 1 دقيقة و20.96 ثانية، وحل جيثين أنتوني من شركة إمريل في المركز الثالث في زمن 1 دقيقة و37.57 ثانية.

وفي سباق 200 متر فاز خالد علي من شركة إجادة بالمركز الأول في زمن 3 دقائق و08.11 ثانية، تلاه كيلفن إيشون من شركة إجادة في المركز الثاني، بزمن 3 دقائق و46.43 ثانية، وحل رنا أحمد من فريق شركة بيركلي في المركز الثالث بزمن 4 دقائق و34.04 ثانية.

بطولة الكريكت

فاز فريق شركة إينوك بلقب بطولة الكريكت، التي أقيمت في ملاعب نزل غراس للكركيت بمنطقة جبل علي، وتوج إينوك بكأس البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق شركة نزل ستارز في مباراة قوية ومثيرة، حيث تغلب إينوك بفارق نقطة واحدة، سجل خلالها فريق إينوك 50 نقطة في 5 أشواط، فيما سجل فريق نزل ستارز 49 نقطة فقط، وحصل فريق شركة دبلو وان على المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق شركة إمريل، الذي حل في المركز الرابع.

وعلى صعيد الجوائز الفردية فاز اللاعب مطيع الله من فريق نزل ستارز بلقب أفضل لاعب رامي في البطولة، وفاز اللاعب سهيل من إينوك بلقب أفضل لاعب ميداني، كما فاز اللاعب فايزان من دبليو وان بلقب أفضل لاعب ضارب، وفاز اللاعب مزمل أودينور من إمريل بلقب أفضل حارس ويكيت في البطولة، وفاز اللاعب أزهر من إينوك بلقب أفضل لاعب في البطولة.

بطولة ثرو بول

في بطولة (ثرو بول) فاز فريق شركة كوستال فريندز للرجال بلقب البطولة، بعد تغلبه على فريق شركة ايه سي مي في المباراة النهائية، التي أقيمت في أكاديمية توس بمنطقة القرهود، وانتهت بنتيجة 2 – 0 (21-17 و21-19)، وحل فريق شركة كونكانز دبي في المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق مؤسسة كونكاني الثقافية، الذي حل في المركز الرابع، وفاز اللاعب جويسون ديسوزا من فريق كوستال فريندز بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وفي منافسات السيدات فاز فريق مؤسسة كونكاني الثقافية للسيدات بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق كوستال فريندز بنتيجة 2-1 (12-15 و15-7 و15-9)، وحصل فريق ايه سي مي على المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق بونتس دبي، الذي حل في المركز الرابع، وفازت اللاعبة سومان جالا بهات من كيه كو على لقب أفضل لاعبة في البطولة.