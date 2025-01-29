انطلاق كأس محمد بن راشد للصقور بجوائز تتجاوز 23 مليون درهم

انطلقت منافسات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» التابعة لإدارة بطولات فزاع، وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، بمشاركة قياسية لأكثر من 5000 طير و800 صقّار، وجوائز تتجاوز 23 مليون درهم. ويتضمن الحدث شوطين نهائيين مع جوائز قدرها مليون درهم لكل شوط. وتوج راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، ودميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين في أشواط الشيوخ الذين تأهلوا إلى أشواط النخبة. جرى التكريم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بحضور نائب الرئيس التنفيذي للمركز، راشد بن مرخان، ومحمد عبد الله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي.

وفي أشواط فئة القرموشة حقق فريق «النيف» هاتريك في شوط رمز الفرخ، بتحقيقه المراكز الثلاثة الأولى عن طريق الطير «زمردة» بزمن وقدره 16.646 ثانية، والطير «إم جي 1» بزمن وقدره 16.653 ثانية، والطير «هامة» بزمن وقدره 16.699 ثانية.

وفي فئة القرموشة جرناس انتزع فريق «إف 3» المركزين الأول والثاني بالطير «0468» بزمن وقدره 16.086 ثانية، والطير «مزنة» بزمن وقدره 16.337 ثانية على التوالي، وذهب المركز الثالث لفريق «إف 3 إس» من خلال الطير «عوايد» بزمن وقدره 16.351 ثانية.

وفي أشواط بيور جير، تمكّن فريق «النيف» من تحقيق المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «هيلمان» بزمن 16.701 ثانية، وجاء فريق «إف 3» في المركز الثاني بالطير «كي إم 12» بـ 16.916 ثانية، ليعود فريق «النيف» ويحقق المركز الثالث بالطير «جياش» بـ17.103 ثانية. وتفوق فريق «إف3 إس» في شوط رمز بيور جير جرناس، ليحقق المركزين الأول والثاني بالطير «بي 64» والطير «بي 11»، فيما جاء فريق «النيف» في المركز الثالث بالطير «سليل» بـ 16.648 ثانية.