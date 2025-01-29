مجلس إدارة «الأولمبية» يشكر أحمد بن محمد على قيادته اللجنة 16 عاماً

توجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على قيادته للحركة الأولمبية الوطنية من 2009 إلى 2025.

وأعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية عن ترشح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

ونشر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على فترة رئاسته للجنة الأولمبية الوطنية، وجاء فيها: «يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على فترة رئاسته للجنة الأولمبية الوطنية على مدار السنوات الماضية، وما قدمه من جهود رائدة ومبادرات متميزة ارتقت بمستوى الحركة الأولمبية في الدولة، ورسخت حضورها على خارطة الرياضة العالمية».

كما نشر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، تدوينة على حسابه في منصة «إكس» قال فيها: «يسعدني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على فترة تولي سموه لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، وجهوده سموه الملموسة، وبصماته الواضحة التي ارتقت بمكونات الحركة الأولمبية إلى أفضل المستويات لتشهد نجاحاً كبيراً وتميزاً لافتاً».

وقال فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية: «أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على الفترة المثمرة التي شهدت تولي سموه لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي امتدت على مدار 16 عاماً وتنوعت فيها النجاحات والإنجازات ما بين فنية وإدارية، مما عزز مكانة الدولة على صعيد الحركة الأولمبية الدولية وجعلها عنصراً فاعلاً في كافة المؤسسات والجهات الرياضية على مختلف مستوياتها».