«أم الألعاب» تدشّن موسم بطولات فزاع لأصحاب الهمم

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق النسخة 16 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، الجائزة الكبرى 2025، ضمن بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، 10 فبراير المقبل، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 52 دولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.

وأشاد سعيد حارب بالتطور الكبير الذي تشهده بطولات فزاع الدولية منذ انطلاقتها قبل 16 عاماً حتى أصبحت في صدارة بطولات «أصحاب الهمم العالمية» بفضل دعم القيادة الرشيدة، وقال: «تحمل البطولات التي تقام في دبي جميع مقومات النجاح، وتشكل محطة مهمة يحرص الجميع على المشاركة فيها على مدار العام، بفضل مكانة دبي وتفردها في جميع المجالات».

من جهته، وجّه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم وتوفير سبل النجاح لهم.

وتضم قائمة الرعاة والشركاء دائرة الأراضي والأملاك في دبي «الشريك الاستراتيجي»، إتش آر إي للتطوير العقاري، «الراعي الاستراتيجي»، إلينغتون العقارية، بيوند العقارية، عزيزي العقارية، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بريسكوت العقارية، ميديا، جي أف أتش، ارستا، ماي دبي، بنك أبوظبي الأول، دبي الرياضية، دبي الصحية، ابن سينا، مكديرموت، باتشي، إسعاف، ديار العقارية، مدينة إكسبو دبي، مبارك البحرية، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، شرطة دبي، مزارع العين.