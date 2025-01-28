نورمحمدوف بطل «طريق الأبطال إلى دبي»

كسب الروسي عثمان نورمحمدوف النزال الرئيسي على حساب منافسه الإيرلندي بول هيوز، وذلك في ليلة استثنائية أوفت بوعودها في بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي أقيمت أول من أمس في كوكاكولا أرينا دبي، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وجاء فوز عثمان نورمحمدوف بعد نزال قوي ومتقارب ضد هيوز ضمن فئة الوزن الخفيف، قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بنتيجة التحكيم «47-47، 48-46 و48-46»، وتقلد عثمان نورمحمدوف حزام البطل بحضور النجم العالمي حبيب نورمحمدوف، الذي يتولى الإشراف على مسيرته الاحترافية في عالم الفنون القتالية.

وعبر عثمان نورمحمدوف ، عن سعادته بهذا الفوز المهم في مسيرته، وقال: «أشكر دبي على استضافة هذا النزال الرائع، والجماهير التي ساندتني بكل قوة من أجل تحقيق التفوق على خصم قوي للغاية، ربما قللت منه وهذا كان خطئي، النزال احتاج عزيمة وإصراراً، وأتطلع للعودة مرة أخرى إلى دبي للمشاركة في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين».

وشهدت البطولة 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمها دولة الإمارات، وكل من روسيا، وإيرلندا، وأمريكا، والبرازيل، وإنجلترا، وأوزبكستان، والكويت، ومصر، والسعودية، وسوريا، والجزائر، والفلبين.

وتألق البطل الإماراتي هادي عمر الحسيني بالفوز على الفلبيني رويل باناليس في نزال وزن الذبابة، بنتيجة التحكيم «30-27 و29-28 و30-27»، وتغلب الأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف على الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون، وذلك بالتثبيت في الجولة الثانية، ضمن فئة الوزن الخفيف.

وفاز البريطاني حيدر خان على السعودي مصطفى ندى في نزال وزن المتوسط، وذلك بالضربة القاضية بعد تعرض السعودي لإصابة خلال النزال، وتفوق الأيرلندي جون ميتشيل على الجزائري سهيل ثائري في الوزن الخفيف، بقرار إجماعي من الحكام، وفاز المصري أحمد سامي على السوري طارق سليمان في الوزن المفتوح، وذلك بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

وتغلب الروسي رينات خافالوف على البرازيلي كليفيرز فيرنانديز في وزن الديك، بقرار التحكيم «29-28 و30-27 و29-28»، والإنجليزي إبراجيم إبراجيموف على الإيرلندي كيني موكهوانا في الوزن المفتوح، بنتيجة التحكيم «30-27 و30-27 و30-27»، والروسي أحمد ماجوميدوف على الأيرلندي ناثان كيلي، في وزن الريشة، بعد التثبيت في الجولة الثانية، والروسي فاديم نيمكوف على الأميركي تيم جونسون ضمن فئة الوزن الثقيل، بالتثبيت في الجولة الأولى. وفي نزال الهواة للوزن الخفيف، تغلب الكويتي طلال القلاف على الإماراتي سعيد الحوسني، بقرار التحكيم «29-27 و29-28 و30-27».

وجاءت المدرجات كاملة العدد بحضور جماهيري ضخم، وذلك بالنظر لأهمية هذا الحدث الذي يدشن عهداً جديداً من الفنون القتالية من دبي إلى العالم، ويشكل محطة نحو المزيد من هذا النوع من الأحداث خلال الفترة المقبلة.