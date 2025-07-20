محمد الشرقي يلتقي البطلين الأولمبيين هشام الكروج ومعن أسعد

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، على هامش مجلس محمد بن حمد الشرقي، البطلين الأولمبيين هشام الكروج، ومعن أسعد.

وأكد سموه خلال اللقاء، أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الرياضي والإرادة التي تلهم الشباب من الرياضيين للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق الطموح والإنجاز.

ونوه سموه، إلى الاهتمام الذي توليه إمارة الفجيرة لدعم قطاع الرياضة والرياضيين، تنفيذاً لاهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير جميع الإمكانيات التي تسهم في صناعة الأبطال الرياضيين في منافسات الألعاب الرياضية الإقليمية والدولية.

جرى خلال اللقاء، الحديث حول الفرص والتحديات في طريق تحقيق الذهب في المجال الرياضي، ودور الحكومات والمؤسسات الرياضية في الاهتمام بالرياضيين ودعمهم للوصول إلى أرفع المستويات التنافسية ومنصات التتويج.

وتوجه البطلان الأولمبيان بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، وأشادا بدعم سموه لأصحاب الإنجازات الرياضية، وثمنا جهود مجلس «محمد بن حمد الشرقي» في تنظيم الجلسات المعرفية الهادفة والملهمة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.