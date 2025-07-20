«العين للشطرنج» يعلن التعاقد مع الخبير رجائي السوسي

أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية التعاقد مع رجائي نعمان السوسي، أحد أبرز القيادات الشطرنجية في الوطن العربي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الأداء الفني والإداري للنادي والارتقاء بمكانته محلياً ودولياً.

ويعد السوسي شخصية مرموقة في الوسط الشطرنجي، حيث يمتلك أكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات التحكيم وتنظيم البطولات والإدارة الرياضية، وهو حكم دولي ومنظم دولي معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE). كما تولى منصب المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج لأكثر من 4 عقود، مسهماً في جعله من أبرز أندية المنطقة.

وقد شارك السوسي في تنظيم العديد من البطولات الكبرى، أبرزها أولمبياد الشطرنج العالمي في دبي عام 1986، إلى جانب عضويته الفاعلة في لجان رئيسية عدة بالاتحاد الدولي للشطرنج مثل لجنة الحكام، لجنة الأحداث، لجنة الأفيندز، ولجنة المتابعة الدولية، ما جعله من الأسماء المؤثرة في تطوير سياسات ولوائح اللعبة على المستوى الدولي.

وعبر هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين، عن اعتزازه بانضمام السوسي إلى الكادر الفني والإداري للنادي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية النادي نحو التميز الإقليمي والدولي وحرصه على استقطاب الكفاءات المؤهلة للمرحلة المقبلة.

ويحمل رجائي درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة حلوان، وهي خلفية تعكس توازناً بين الخبرة الإدارية والفهم المجتمعي، ما يضيف بعداً إنسانياً لمسيرته المهنية. وبهذا التعاقد، يواصل نادي العين ترسيخ مكانته مركزاً ريادياً للشطرنج في الإمارات والمنطقة.