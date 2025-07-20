1000مطية تشارك بـ«سباق سن الفطامين» في الشارقة

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، أمس، منافسات مثيرة لسباق «سن الفطامين» لهجن أبناء القبائل، وذلك بتنظيم وإشراف نادي الشارقة لسباقات الهجن.

تضمنت المنافسات مشاركة 1000 مطية لسن الفطامين من هجن أبناء القبائل في 18 شوطاً، منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات، و6 أشواط مفتوح، و4 أشواط صعوب لمسافة 1500 متر.

وحل بالمراكز الأولى في السباق، الشوط الأول الشاهينية لشطيط مصبح مسحار اجتبي بأفضل توقيت وقدره 2:07:93 دقيقة، والشـوط الثاني سياف لمحمد خلفان بالعامري الكتبي والشوط الثالث مرموقة لمهير علي لاحج اجتبي، والشـوط الرابع الحذر لطارش علي بخيت المسافري، والشـوط الخامس فال لـسالم راشد حميد الخاصوني، والشــوط السادس شمعدان لحمد راشد محمد المتفيج الكتبي والشـوط السابع جود لمطر حمد عبدالله فلاق الكتبي، والشـوط الثامن شاهين لمحمد حمد سهيل الشامسي، والشـوط التاسع هملولة لأحمد مصبح عبدالله الدهماني، والشـوط العاشر شاهين لسالم خميس خلفان الرزي الشامسي، والشوط الحادي عشر نجاح لـمحمد غلام موسى أحمد البلوشي، والشوط الثاني عشر مشغل لعبدالوهاب الهي بخش غلام البلوشي، والشوط الثالث عشرالشاهينية لسالم خلفان بن نواس الكتبي، والشوط الرابع عشر شاهين لـمحمد حمد سهيل الشامسي، والشوط الخامس عشر الشاهينية لـسالم خلفان بن نواس الكتبي، والشـوط السادس عشر شاهين لمبارك صغير مرخان الكتبي، والشوط السابع عشر الشبابية لسيف مهير علي الخرم الكتبي، والشـوط الثامن عشر السليماني لسعيد راشد الشهواني.