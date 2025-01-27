21 ميدالية للنصر في بطولة الإمارات الأولى للريشة الطائرة





اختتمت مساء الجمعة الماضي بطولة الإمارات الأولى للريشة الطائرة، التي أُقيمت في أكاديمية إكسترا سبورت بالشارقة على مدار يومين، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، بدعم من وزارة الرياضة، وشهدت البطولة تنافساً قوياً في مختلف الفئات العمرية، عكست الانتشار الكبير لرياضة الريشة الطائرة في الدولة ومستوى التنظيم المميز.

وحصد النصر 21 ميدالية ملونة منها 10 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات، مقابل 16 ميدالية لكلباء منها 3 ذهبيات و4 فضيات و9 برونزيات، و14 ميدالية لنادي أبوظبي لألعاب المضرب منها ذهبية واحدة وفضيتان و11 برونزية، و5 ميداليات لمركز عائشة بنت عثمان بواقع فضية واحدة و4 برونزيات.

شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتم تتويج الفائزين بالميداليات وسط أجواء احتفالية، وأعرب سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن سعادته بنجاح البطولة وشكر وزارة الرياضة على دعمها الكبير، والشركاء الاستراتيجيين في مستشفى تداوي التخصصي وشركة هندرد للخدمات الرياضية، مؤكداً أن هذا النجاح هو بداية لموسم رياضي حافل بالتحديات والإنجازات.