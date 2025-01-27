منى الحمّادي بطلة أبوظبي لصيد الأسماك



أحرزت منى الحمّادي لقب منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، بمشاركة كبيرة، وحققت منى الحمادي وزناً قدره 8.58 كجم، وجاءت ثانية مريم حسن المرزوقي بوزن 5.66 كجم، وثالثة شيخة محمد الخروصي بوزن 5.50 كجم.

توج الفائزات ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي بالإنابة، والذي وجه الشكر للمشاركات على نجاح الحدث بفضل الجهود المشتركة وروح العمل الجماعي، مشيراً إلى أن البطولة ليست فقط للتنافس الرياضي، وإنما أيضاً منصة لتمكين المرأة، وإبراز قدراتها في مجالات جديدة، وانطلاقة متميزة تعزز رصيد الفعاليات التي تبرز رؤية النادي في دعم الرياضة النسائية.