19 فريقاً شاركوا في إنجاح الجولة الوطنية الخامسة للطائرة الشاطئية



نظم الاتحاد الإماراتي لكرة الطائرة، الجولة الوطنية الخامسة في الكرة الطائرة الشاطئية بنجاح على شاطئ لومي بيتش في فندق ومنتجع أم القيوين لفئتي الرجال والسيدات، وبمشاركة كبيرة وصلت إلى 19 فريقاً، موزعين بين 13 فريقاً في مسابقة الرجال، و6 فرق في مسابقة السيدات.

وقام جمال عيسى المطروشي نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وجاد عرموني صاحب فندق ومنتجع أم القيوين، ومنير عبوشي مدير البطولة، بتتويج الأبطال، وتوزيع الميداليات والجوائز المادية على الفرق الفائزة.

وفاز بالمركز الأول في فئة الرجال، فريق وريور المؤلف من اللاعبين الأوكرانيين آلان باريك وإدوارد ريزنيك، وحل في المركز الثاني، فريق وايلد إمباير المؤلف من اللاعبين الأوكراني ديمتري فدوفين، والصربي لوكا غوتيسا، وفي المركز الثالث فريق إيليت فولي يول المؤلف من الثنائي الإيراني علي عبد الله، والصربي نيمانيا فيديش.

بينما فاز بالمركز الأول في فئة السيدات، الفريق المكون من الثنائي الأمريكية جودي زيمان، والبولندية نتاليا تومسزويسكا، وحل في المركز الثاني فريق بولتبرووف، المكون من الثنائي النرويجية أنيا بورشيم، والفرنسية غلاديس بريسانس، وفي المركز الثالث الفريق المكون الثنائي الصربي أنا ماريا ميتروفيش وميلانا غافريش، كما تم تكريم أصغر لاعبة في البطولة ميرا عبوشي (16 عاماً).

وقال منير عبوشي، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً بفضل التنظيم الجيد، والمشاركة المميزة من لاعبين على مستوى عالٍ، ويتقدمهم إدوارد ريزنيك الذي يملك مسيرة جيدة في بطولات الكرة الشاطئية الدولية، وأضاف قوة تنافسية للجولة الوطنية الخامسة، بمشاركته مع مواطنه آلان باريك، في الفوز بلقب الرجال.