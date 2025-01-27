الحمادي بطلة أبوظبي لصيد الأسماك

حرزت منى الحمادي لقب منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس، بمشاركة كبيرة.

وحققت الحمادي وزناً قدره 8.58 كجم، وجاءت ثانية مريم حسن المرزوقي بوزن 5.66 كجم، وثالثة شيخة محمد الخروصي بوزن 5.50 كجم.

وتوج الفائزات ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي بالإنابة، ووجه الشكر للمشاركات على نجاح الحدث بفضل الجهود المشتركة وروح العمل الجماعي، مشيراً إلى أن البطولة ليست فقط للتنافس الرياضي، وإنما أيضاً منصة لتمكين المرأة، وإبراز قدراتها في مجالات جديدة، وانطلاقة مميزة تعزز رصيد الفعاليات التي تعكس رؤية النادي في دعم الرياضة النسائية