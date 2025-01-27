«مشاكل» يحلّق بلقب الشباب في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

حلّق الصقر «مشاكل» لحمدان راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكتبي بشوط الشباب للعامة، وحل ثانياً «حدث» لأحمد جمعة عبدالله حارب الفلاحي، وجاء ثالثاً «تكتيك» لحمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكتبي، ضمن منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح.

وفي شوط أصحاب الهمم اقتنص الصقر «عديم» لأحمد محمد سالم النعيمي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني «روشان» لمكتوم سالم محمد سهيل العامري، وفي المركز الثالث «3842» لطارش سعيد خلفان رصاص المنصوري.

وتختتم اليوم المنافسات، على أن يتضمن اليوم الأخير شوطي كأس رئيس الدولة للفرخ العامة المفتوح والعامة الملاك، وشوطي التلواح الذهبي للجرناس لفئتي العامة المفتوح والعامة الملاك.