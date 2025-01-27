أحمد بن حشر يتوّج رماة بطولة فزاع للرماية بالسكتون

توّج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أصحاب المراكز الأولى «رجال أهداف - إسقاط الصحون»، ببطولة فزاع للرماية بالسكتون، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، في نسخة استثنائية شهدت مشاركة 2000 متسابق من مختلف الجنسيات. وجاءت المنافسات الختامية لتقدم واحدة من أروع المنافسات وسط تفوق رماة الإمارات في فئة «إسقاط الصحون».

شهد التتويج عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة البطولات في المركز، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

بدأت النهائيات مع رماية الأهداف للرجال، التي حقق فيها الرامي العُماني ثابت سالم جداد المركز الأول، متفوقاً بالعلامة 79 و«6 إكس» على مواطنه محمد حمد المشرفي، الذي جاء في المركز الثاني بـ79 علامة و«4 إكس»، فيما حل العُماني مانع أحمد جداد ثالثاً بـ79 علامة و«3 إكس»، بعدما اضطرت اللجنة المنظمة لإقامة شوط إضافي لكسر التعادل في عدد من المراكز.

منافسات

وفي منافسات إسقاط الصحون التي تقوم بنظام انطلاق المتنافسين بالجري لالتقاط السلاح ثم التصويب لإصابة الأهداف، حصدت الإمارات المركز الأول من خلال الثنائي أحمد خالد الكعبي، ومحمد هلال الكعبي، ونال المركزين الثاني والثالث إبراهيم الكلباني، وسعيد القايدي، وماجد سعيد الكلباني، وهزاع سالم الكلباني.

وأشاد الشيخ أحمد بن حشر بالدور البارز والمهم الذي يلعبه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دعم الرياضات التراثية في دولة الإمارات، وخاصة في مجال الرماية، فقد أسهم المركز بشكل فاعل في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي والرياضي في دولة الإمارات، كما كان له دور محوري في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في الحفاظ على هذه الرياضات التقليدية العريقة.

وقال الشيخ أحمد بن حشر: «إن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعد من المؤسسات الرائدة في دعم وترسيخ الرياضات التراثية، ولعل الرماية هي واحدة من الرياضات التي لطالما ارتبطت بتاريخنا وثقافتنا، وجاءت المبادرات التي أطلقها المركز لتعزيز هذا الإرث ودعمه من خلال توفير منصات متخصصة للرماية، إلى جانب فعاليات ومنافسات تجمع بين الرياضة والتراث، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على هويتنا الثقافية وتعزيزها في مختلف الأصعدة».

تجمعات تراثية

وثمّن عبدالله حمدان بن دلموك الدعم والحضور الدائم لاتحاد الإمارات للرماية ممثلاً بالشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم في جدول بطولات فزاع للرماية بالسكتون، وقال: «إن دعم المركز لهذه الأنشطة لا يقتصر فقط على الرماية، بل يشمل أيضاً الدعم المتكامل للتجمعات التراثية التي تحتفل بالموروث الشعبي الإماراتي، نحن نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الإمارات للرماية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز التراث الوطني».

كما دعا الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عيال البلاد للمشاركة في الأنشطة التي ينظمها المركز، مشيراً إلى أن هذا النشاط ليس فقط مهماً للحفاظ على الرياضات التراثية، بل أيضاً لتحقيق تفاعل مجتمعي يعكس روح الوحدة والانتماء إلى هذا الإرث العظيم.