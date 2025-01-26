"ذئاب دبي" يتصدر منافسات بطولة دبي الفضية للبولو

تصدر فريق "ذئاب دبي" ترتيب الفرق المشاركة في بطولة كأس دبي الفضية للبولو المقامة حاليًا على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة خمسة فرق وبمعدل هانديكاب 20 جول.

جاءت هذه الصدارة عقب فوز "ذئاب دبي" على فريق "بنجاش" بنتيجة 13-7 ونصف، في إطار الجولة الرابعة من البطولة.

وفي منافسات الجولة ذاتها، حقق فريق "الإمارات" بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فوزًا مستحقًا على فريق "غنتوت" بنتيجة 9-7، منهياً سلسلة انتصارات فريق "غنتوت" ومُلحقًا به أول خسارة في البطولة.

وشهدت البطولة حتى الآن، وبعد إقامة 8 مباريات، تسجيل 136 هدفًا، وذلك قبل ختام مباريات الدور التمهيدي المقرر الثلاثاء المقبل.

و ينتظر أن تشهد الجولة الختامية في هذا الدور مواجهتين يلتقي في الأولى"بنجاش" مع "الإمارات" بينما تجمع المباراة الثانية "الحبتور" و"غنتوت".