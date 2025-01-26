مضمار أبوظبي يشهد تتويج أبطال السباق الـ9 للخيول العربية والمهجنة الأصيلة

اختتم مضمار أبوظبي للسباق أمس فعاليات السباق التاسع في الموسم بتتويج الفائزين من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة التي تنافست في 7 أشواط، بإجمالي جوائز بلغت 639 ألف درهم.

وأحرز الجواد "فولك فيستفال"، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة بيرناردو بينيرو لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 و4 سنوات، فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 1:36:26 دقيقة.

وتفوقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بفوز الجواد "توالا" بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، في الشوط السابع لمسافة 1200 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، مسجلاً 1:10:93 دقيقة.

وفاز الجواد "رصاصي" للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين بلقب بطولة أبوظبي، وجوائزه 180 ألف درهم، في الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1600 متر، بزمن قدره 1:43:58 دقيقة.

وحصد الجواد "ميمون" لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الشوط الأول لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات في عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 2:32:07 دقيقة.

وتمكن "ليستو دو فاوست" لمحمد عبد الله عبد الرحمن، بإشراف سليمان الغنيمي، وقيادة سيلفستر ديسوزا، من الفوز في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، وجوائزه 66 ألف درهم للخيول العربية في عمر 4 سنوات فما فوق، مسجلاً 2:28:58 دقيقة.

وانتزع "كينج ميكر" للاسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أدري دو فريز الصدارة في الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة في عمر 5 سنوات فما فوق، لمسافة 2200 متر، على لقب تحضيري كأس أبوظبي، وجوائزه 125 ألف درهم، بزمن وقدره 2:27:44 دقيقة.

وتصدرت "نسايم بينونة" لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا الشوط الرابع للخيول العربية المبتدئة من إنتاج الإمارات في عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، محققة 1:47:63 دقيقة.