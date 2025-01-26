ختام ناجح لبطولة الإمارات الوطنية الأولى للفنون القتالية المختلطة

أختتمت اليوم بنجاح منافسات بطولة الإمارات الوطنية الأولى للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي على مدار يومين.

وشهد اليوم الثاني والختامي من البطولة منافسات فئتي الكبار فوق 18 عامًا والشباب (A) الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا وأظهر لاعبو فئة الشباب مهارات واعدة ومستويات فنية متميزة تعكس تطور قدراتهم على الساحة الرياضية.

وشهدت منافسات فئة الكبار مواجهات قوية بين اللاعبين بما ساهم في زيادة الأجواء الحماسية في البطولة.

وأشاد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بأهمية البطولة ودورها في تعزيز انتشار وتطور رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، مشيرًا إلى أن تنوع الفئات المشاركة يساهم في توفير بيئة مميزة تتيح للاعبين من مختلف الأعمار والمستويات التطور واكتساب الخبرات.

وقال الظاهري إن مشاركة فئة الكبار إلى جانب اللاعبين الناشئين والشباب يعزز من قيمة البطولة ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير المستوى العام للرياضيين ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.. وأكد السعى إلى اكتشاف وتطوير المواهب الناشئة وصقل مهاراتهم بهدف تمثيل الدولة بأفضل صورة في المنافسات العالمية.

وعبر أنتونيو إناشيو مدرب نادي شباب الأهلي عن الفخر بالمشاركة في هذه البطولة القوية بـ36 لاعبًا في فئتي الشباب (A) والكبار فوق 18 عامًا..وقال إن هذه البطولة بداية مثالية للموسم وتوقع أن تكون بجولاتها المختلفة واحدة من أقوى البطولات التي تجمع نخبة من اللاعبين الموهوبين.

وأعرب عمر الريسي لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والذي حقّق ذهبية فئة الشباب A وزن 56 كجم عن فخره بتحقيق الميدالية الذهبية في هذه البطولة وهو ما يعكس الجهد الكبير والإصرار خلال فترة الإعداد.

وقال إن النزالات كانت في غاية الندّية لكنه نجح في تخطي العقبات بفضل التركيز والدعم الكبير من الجهاز الفني وأضاف أن هذه الميدالية بداية لمسيرة أكبر وسأواصل العمل بجد وأتطلع لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.

بدورها عبرت الكولومبية فرناندا مينديز لاعبة أكاديمية أدما التي تنافس في فئة الكبار وزن 70 كجم عن سعادتها بالمشاركة في بطولة الإمارات الوطنية الأولى للفنون القتالية المختلطة واعتبرتها فرصة للتطور من خلال منافسات قوية وأكد البطولة تعكس الدعم الكبير لتطور الرياضة النسائية ما يعزز مكانتهن كلاعبات.