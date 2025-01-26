تتويج الفائزين في مسابقة "شلة الظفرة "

توج معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في مسابقة “شلة الظفرة” التي أقيمت بمخيم مكشات الظفرة ضمن فعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 18 الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ويستمر حتى 30 يناير الجاري.

حضر التتويج سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة، وأعضاء لجنة المسابقة وعدد من محبي الفنون الأدائية والتراث الإماراتي الأصيل.

وتسعى مسابقة "شلة الظفرة" إلى تعزيز الجوانب التراثية في المهرجان، وتعريف زواره بالتنوع اللحني في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الكشف عن المواهب والأصوات الواعدة وتشجيعها على التطور.

وجرت المرحلة النهائية للمسابقة بمشاركة 6 متسابقين تنافسوا في أداء فن الشلة التراثي أمام لجنة التحكيم المكونة من الشاعر سالم بن كدح الراشدي، والشاعر عبدالله بن عمر المنصوري، والشاعر محمد بن حامد المنهالي، وفق عدد من المعايير تشمل الأداء، واختيار النص، وإتقان اللحن، وجماليات الصوت.

وأعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة بفوز ياسر حمد الجنيبي من دولة الإمارات بالمركز الأول، بينما حاز المركز الثاني إبراهيم حمد العلوي من سلطنة عمان، فيما جاء جابر العتيق المري من المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، وفيصل بن شرعا الهاجري من المملكة العربية السعودية في المركز الرابع، وحل في المركز الخامس فرج آل حميدان المري من المملكة العربية السعودية، وفي المركز السادس حمدان حسن الراشدي من دولة الإمارات.

كما حضر معالي فارس خلف المزروعي جانبا من مسابقة الشاي للرجال التي نظمت بمخيم مكشات الظفرة ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة واسعة من المتسابقين وحضور كبير من زوار المهرجان الذين تابعوا المنافسات.