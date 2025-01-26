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تتويج الفائزين بمزاينة مهرجان الظفرة الختامي

وام

توج مهرجان الظفرة بدورته الـ 18 مساء اليوم الفائزين في أشواط مزاينة الابل وسط مشاركة واسعة من مُلاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجرت المنافسات اليوم في 6 أشواط لسن المفاريد التلاد لأبناء القبائل (3 و4 و5) من الإبل المحليات والمجاهيم، وخصصت لها 60 جائزة بقيمة مليون و 326 ألف درهم، وشهدت lشاركة 306 مطايا.

وتوج ضيف الشرف خميس محمد الشدي المنصوري، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمراكز الأولى، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المهرجان.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم، الإبل المشاركة في أشواط المفاريد الشرايا لأبناء القبائل (1 و 2) لفئتي المحليات والمجاهيم، وشوط المفاريد المهجنات الأصايل استعداداً لعرضها على اللجان المختصة وسيتم إعلان نتائجها عصر يوم غد الاثنين.