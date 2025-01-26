احتفالية كبرى لـ«أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية» بدبي



احتفلت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بمرور 10 سنوات على تأسيسها، حققت خلالها الكثير من الأهداف والرؤى التي أسهمت في انتشار هذه الرياضة في مختلف الدول العربية والخليجية من أرض الإمارات التي نشرت وأسهمت في توسيع رقعة هذه الرياضة، على مستوى الأجهزة الفنية التدريبية والتحكيمية والإدارية، شملت 8334 شخصاً من الجنسين من 36 جنسية من خلال مشاركتهم في 309 دورات منذ عام 2016. حضر الحفل الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، واللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف عضو الاتحادين العربي والآسيوي للغولف، والعقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام، والمهندس وليد عبدالكريم، مدير الأكاديمية، والضيوف من الدول الشقيقة والصديقة الخليجية والعربية والأجنبية، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ونحو 300 رياضي بين محاضرين دوليين ومدربين ورياضيين من أصحاب الإنجازات، وكوكبة من الإعلاميين.

الحفل

بدأ الحفل بكلمة للأكاديمية بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم آيات عطرة من القرآن الكريم، وعرض فيديو لمسيرة الأكاديمية خلال عقد من الزمن، ثم كلمة معبرة من العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رحب خلالها بالحضور، وقال: «يسعدنا أن نلتقي في هذه المناسبة التي نحتفل بها معكم بمرور عقد من الزمان على تأسيس الأكاديمية عام 2016، واتخاذ مقرها الرسمي في دبي، مثمنين العديد من الجهات الحكومية والخاصة واتحاد الإمارات لبناء الأجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور رافائيل سانتوغا، رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام»، مؤكداً أن الأكاديمية حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت من خلال الدورات التي تقدمها لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام في الجانبين العلمي والعملي في تطور ثقافة المدربين بشكل كبير، ما انعكس بالإيجاب على اللاعبين والأجهزة الفنية والتحكيمية والتنظيمية، كما أنها رسخت مبدأ الاستعانة بالعلوم الرياضية المتطورة لأهميتها، مؤكداً المحافظة على مسيرة النجاح التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الدول العربية والخليجية من خلال إقامة أفضل الدورات العلمية المتقدمة في مجال اللعبة، معرباً عن سعادته بنيل الأكاديمية شهادة أفضل أكاديمية على مستوى العالم في العامين 2018، و2021.

تثمين

من جهته، أشاد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي بالدور المميز الذي تقدمه الأكاديمية لهذه الرياضة وتأكيد حضورها المتميز محلياً وعالمياً، من خلال خريجي الدورات التدريبية التي نظمتها الجمعية طيلة السنوات الماضية، وهذا بالتأكيد يعود للجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية من إدارتها المميزة، التي وضعت اللعبة وكوادرها الفنية والتدريبية في بؤرة الاهتمام، الذي عكسه الحضور المميز لنجوم اللعبة بكل البطولات التي يشاركون فيها بمختلف المنافسات.

انتشار

كما استعرض المهندس وليد عبدالكريم مسيرة الأكاديمية، التي حصلت على الموافقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي، ودورها خلال عقد من الزمن، قائلاً: «سعينا بكل جد وإخلاص من خلال مجلس الإدارة بقيادة العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، الذي قدم كل خبراته من خلال تضافر الجهود وتواصل العمل حتى تحققت الأهداف المنشودة للأكاديمية، وفق الخطة التي استهدفت تنظيم العديد من الدورات باللغتين العربية والإنجليزية في 8 دول عربية وخليجية، وتخريج محاضرين ومدربين متخصصين، و32 مدرباً نالوا شهادة الماجستير التي يمنحها الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، منهم 27 مدرباً، و5 مدربات، كما منحت الأكاديمية 40 منحة دراسية مجانية لرياضيين أبطال، ما أسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وفقاً للممارسات الفنية الحديثة بعالمي التدريب والتحكيم».

كما تم خلال الاحتفالية تكريم وتتويج الذين أسهموا في نجاح مسيرة الأكاديمية من وسائل الإعلام والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب خريجي الأكاديمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمدربين والرياضيين المميزين، وطال التكريم أكثر من 100 شخص من الجنسين.