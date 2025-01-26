صالة «كوكا كولا أرينا» بدبي تشهد فنون «الوينج تشون كونغ فو»



استضاف مركز «كوبرا كاي فيتنس بدبي»، الأستاذ أندرو تشيونغ، رئيس الاتحاد العالمي التقليدي لفنون الوينج تشون كونغ فو، ومقره في ملبورن بأستراليا، والذي يعد تلميذاً وابناً للأستاذ الكبير ويليام تشيونغ الصديق المقرب والشريك الأساسي في تدريبات الأسطورة الخالدة بروس لي، شهد الاستقبال سالم حمدان العامري الرئيس التنفيذي للمركز، ودون تيران ثاكشالا، المنسق العام الحائز الميدالية الذهبية في فنون القتال المختلطة.

من جهته، أكد سالم العامري، أن الزيارة التي استمرت عشرة أيام في دبي، شهدت العديد من الفعاليات التي نظمها المركز، بما في ذلك عرض وينج تشون مع طلاب من كوبرا كاي أمام 1000 متفرج في صالة كوكا كولا أرينا احتفالاً بالعام الصيني الجديد، كما شهدت الزيارة الشراكة بين «كوبرا كاي» و«تشيونغ للفنون القتالية»، بالتعاون مع مدرسة جيمس الهندية الخاصة في دبي، ونظمت ندوة بعنوان «وينج تشون في الحياة اليومية» لطلاب المدارس التابعة لتعليم جيمس، بحضور 150 طالباً من مدارس جيمس المختلفة.

وواصل سالم العامري: «تلك الزيارة ربما سينتج عنها مستقبلاً وجود قاعدة لانتشار اللعبة في الإمارات، ولعل لقاء القائد العام لشرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، ربما سيضع علينا مسؤولية كبيرة من أجل الاجتهاد في نشر فنون الوينج تشون كونغ فو في الشرق الأوسط، وإنشاء قاعدة في دبي لهذا الغرض في المستقبل القريب».