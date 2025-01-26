دبي كابيتلز يفوز على عمالقة الخليج في دوري الإمارات للكريكيت ILT20 للمحترفين

حقق فريق دبي كابيتلز فوزًا مستحقاً بخمسة ( ويكيتات ) على حساب فريق عمالقة الخليج ضمن منافسات النسخة الثالثة من دوري الإمارات للكريكيت المقام حالياً برعاية موانئ دبي العالمية ILT20 في كل من دبي وأبوظبي والشارقة بمشاركة 6 فرق محترفة يمثلون نخبة اللاعبين على مستوى العالم من لعبة الكريكيت.

كان الفوز بمثابة شهادة ميلاد جديدة لفريق دبي كابيتلز استطاع به تحسين وضعه في البطولة كونه حامل لقب نسخة العام الماضي، وأظهر قدرته على التكيف والمحاولة من جديد للحاق بالمقدمة في ظل ظروفه الصعبة التي يمر بها هذا الموسم.

وأشار مدرب دبي كابيتلز إيان بيل أن فريقه مازال يمتلك حظوظ ترتيب أوراقه من جديد وتعديل وضعة في البطولة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من أسبوعين من المنافسات قادر خلالهما على التعويض.

فوز دبي كابيتلز سيساهم في رفع معنوياته قبل مباراته القادمة أمام فريق أبو ظبي نايت رايدرز اليوم بإستاد زايد الدولي بالعاصمة أبو ظبي. فيما يسعى فريق عمالقة الخليج لتحسين وضعة خلال منافسات الأسبوعين المقبلين في البطولة بهدف الخروج بأفضل نتيجة ممكنة يرضي بها جماهيره في ختام الحدث.

من جانب آخر أكد زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس رضاه التام على أداء ومستوى البطولة بشكل عام، وعن أداء لاعبي الإمارات المشاركين في فرق البطولة بشكل خاص، وأوضح أن نظام البطولة يحتم استعانة كل فريق مشارك بـ 4 لاعبين من الإمارات بهدف كسب الخبرة وتطوير مستواهم استعداداً للبطولات الرسمية المقبلة

وبختام مباريات أمس الأول واصل فريق أفاعي الصحراء صدارته لترتيب جدول البطولة برصيد 10 نقاط، تلاه فريق أم آي الإمارات برصيد 6 نقاط، ثم أبو ظبي نايت رايدرز برصيد 6 نقاط، ودبي كابيتلز (حامل اللقب) 6 نقاط، والشارقة واريورز 4 ، وعمالقة الخليج في المؤخرة برصيد نقطتان فقط.