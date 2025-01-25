«تناي» الروسي بطلاً لتشكيلات «16» في «دولية الإمارات» للقفز المظلي



توج فريق تناي الروسي بطلاً لمسابقة التشكيلات «16» في ختام المرحلة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي «النفق الهوائي»، التي احتضنها النفق الهوائي الأعلى والأضخم بالعالم بـ«كلايم» جزيرة ياس بأبوظبي والتي استمرت خمسة أيام. أقيم حفل تتويج الأبطال في حلبة ياس «فيراري»، بحضور يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف عبدالرحمن الأمين العام للاتحاد، وحسين محمد الحسني نائب المدير العام لكلايف جزيرة ياس، واندريه شولوفسكي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والوفود المشاركة، والذين استمتعوا بالعروض المثيرة التي قدمها أبرع القافزين داخل النفق الهوائي الرائع والمثير، كما شهدت مراسم التكريم الاحتفاء بأسرة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية وتكريم عدد من الأبطال أصحاب الأرقام القياسية للنفق الهوائي في العالم.

جاء تناي الروسي في الصدارة واستحق ذهبية البطولة بعدما حصل أيضاً على لقب مسابقة التشكيلات الثماني، واحتل تناي صدارة الترتيب بـ141 نقطة محققاً معدل 17.63 نقطة وبفارق كبير عن فريق «نومادس» صاحب المركز الثاني الذي جمع 110 نقاط وبمعدل 13.75 نقطة، فيما حل فريق «هاف فان» برصيد 92 نقطة وبمعدل 11.50 نقطة ثم فريق «ايروسينا» رابعاً برصيد 88 نقطة وبمعدل 11 نقطة.

وانطلقت منافسات المرحلة الثانية من البطولة، أمس في سكاي دايف بمنطقة مرغم، حيث تنافس أكثر من 200 متسابق في القفز المظلي الحر الخارجي وسط طقس رائع وأجواء تنافسية مثيرة.